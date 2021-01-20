Аргументы Недели → Общество

20 января 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По результатам опроса маркетингового агентства Zoom Market Краснодар занял первое место в списке самых оптимистичных городов России.



Вопросы россиянам задавали следующие: могут ли они найти позитивную сторону в любой жизненной ситуации, являются ли для них неудачи полезным жизненным уроком, и что для них важнее — прошлое или будущее. Всего опросили около двух с половиной тысяч респондентов в 23 городах страны.



Кроме Краснодара в тройку лидеров вошли Москва и Томск, а вот в Омске, Перми и Саранске, исходя из данных опроса, живут самые пессимистичные граждане.



Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрея Штырова отметил, что лишь треть россиян ищут положительную сторону в любой ситуации. Почти половина — 46% опрошенных — заявили, что неудачи и трудности помогают получить жизненный опыт. Около пятой части респондентов (18%) пеняют на неудачное стечение обстоятельств.