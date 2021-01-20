Найдены хозяева выброшенного на помойку бульдога

На прошлой неделе в Краснодаре на мусорке нашли английского бульдога, завязанного в мешке. Нашёлся и его хозяин, который объяснил свой поступок тем, что считал будто пёс мёртв.
Собаку нашли случайные прохожие. Неравнодушные граждане передали животное ветеринарам, которые выходили его и дали кличку "Феникс". Пёс чувствует себя лучше, хотя поначалу едва подавал признаки жизни. Теперь питомцу ищут новый дом.
В ТАСС процитировали следующие слова руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко: "Последние владельцы собаки рассказали, что утром в день инцидента бульдог гулял на закрытой дворовой территории их частного дома. Позже хозяева обнаружили тело питомца без признаков жизни".
Полиция продолжает проверку инцидента. Правоохранителям предстоит выяснить, что привело к такому состоянию здоровья животного.
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