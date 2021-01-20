Депутат Мосгордумы Гусева: Рост инвестиций в экономику Москвы обусловлен ее стабильностью

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2021, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева, фото: соцсети

Рост инвестиций в экономику столицы обусловлен экономической стабильностью города. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекции, Москва была и остается перспективным городом с точки зрения инвестиций любого рода. Уже сейчас на долю Москвы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Такое положение дел обусловлено не только и не столько статусом столицы, но и взвешенной инвестиционной политикой. За последние годы мы реализовали большой комплекс мер поддержки инвестиционных проектов, в результате чего 105 компаний с общим объемом инвестиций за пять лет свыше 90 млрд руб. и численностью работников более 100 тыс. человек стали субъектами инвестиционной деятельности. Мы последовательно расширяли перечень мер налогового стимулирования для предприятий, занятых в приоритетных отраслях экономики: устанавливали налоговые льготы, вычеты, снижали действующие ставки. Эти и другие проактивные шаги позволили обеспечить прочные позиции Москвы как города благоприятного для инвестиций», - сказала Людмила Гусева.

По ее словам, политика обеспечения инвестиционной привлекательности столицы с самого начала учитывала необходимость диверсификации городской экономики, и в этом направлении были достигнуты значительные успехи. Так, на данный момент всего около 7% налоговых поступлений города формируются сырьевым сектором; наиболее интенсивно растущими отраслями экономики Москвы сейчас являются ИТ-сфера, экономика услуг, новая (прежде всего также высокотехнологичная) промышленность, креативные индустрии. В частности, заметные успехи достигнуты в поддержке инноваций — это подтверждает недавно составленный международный рейтинг Tech Cities of the Future, в котором столица заняла 18-ю позицию из 76.

«Развитие инноваций является одним из приоритетных направлений Москвы, поэтому город продолжает создавать необходимую инфраструктуру для стартапов и современных IT-проектов. И это показывает свою эффективность: в период эпидемии рынок товаров и услуг перешел в онлайн, и это помогло предпринимателям сохранить бизнес. Также хочу отметить, что для инновационных компаний в столице создана благоприятная экономическая среда: сниженные налоговые ставки, льготное кредитование, гранты, бизнес-консультирование и многие другие меры поддержки, которые позволяют предпринимателям успешно развивать свои проекты и привлекать частные инвестиции», - отметила парламентарий.

Как объяснила Людмила Гусева, благодаря системе мер поддержки и развитой инновационной инфраструктуре на каждый 1 руб., вложенный городом в развитие, удается привлекать более 3 руб. частных инвестиций. В Москве имеется несколько льготных статусов для технологических производителей, в рамках которых работают 124 компании с особыми статусами — промкомплекса, технопарка, якорного резидента, инвестиционного приоритетного проекта. За последние пять лет объем инвестиций таких предприятий превысил 96 млрд руб., было создано 111,1 тыс. рабочих мест.

«На повышение инвестиционной привлекательности региона работают и программы развития городской инфраструктуры. В частности, важную роль играет создание современной транспортной инфраструктуры. То, что это действительно работает, очевидно: за последние годы мы наблюдаем почти трехкратное увеличение объема инвестиций в структуре бюджета. Для меня, как для председателя профильной комиссии Московской городской думы, вопросы устойчивого развития и инвестиционной политики были и остаются в приоритете, мы принимаем законы, направленные на создание комфортных условий для притока частного капитала в реальный сектор экономики, постоянно расширяя перечень налоговых льгот и преференций. Это обусловит здоровье и стабильный рост экономики Москвы», - заключила депутат.