В Колпинском суде смотрят аниме. Сотрудники не отлынивают от работы, наоборот, они пытаются определить, насколько опасен мультик
20 января 2021, 16:50[ «Аргументы Недели» ]
В Колпинском суде Санкт-Петербурга прямо сейчас смотрят аниме. Нет, сотрудники не отлынивают от работы, наоборот, они пытаются определить, насколько опасен этот мультик.
Включили уже третью серию "Инуясики" — там герой убивает людей выстрелом из пальца, выглядит не страшно, но специально приглашенный эксперт считает, что это подрывает детскую психику. Он уверен, что бессмертные киборги в мультике – это очень плохой пример, мол дети мыслят образами и внезапно тоже думают, что они бессмертны. Плюс, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.
На очереди "Тетрадь смерти" и другие сериалы. Самое замечательное, что суд смотрит аниме на пиратском сайте и пересказывает сюжет, сообщает канал Mash.
В итоге суд удовлетворил иск - "Тетрадь смерти" и третий эпизод "Инуясики" признаны вредными и запрещены. Странички с сериалами должны быть заблокированы немедленно, цитирует решение пресс-служба судов.
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