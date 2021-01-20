В Колпинском суде смотрят аниме. Сотрудники не отлынивают от работы, наоборот, они пытаются определить, насколько опасен мультик

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20 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

В Колпинском суде Санкт-Петербурга прямо сейчас смотрят аниме. Нет, сотрудники не отлынивают от работы, наоборот, они пытаются определить, насколько опасен этот мультик.

Включили уже третью серию "Инуясики" — там герой убивает людей выстрелом из пальца, выглядит не страшно, но специально приглашенный эксперт считает, что это подрывает детскую психику. Он уверен, что бессмертные киборги в мультике – это очень плохой пример, мол дети мыслят образами и внезапно тоже думают, что они бессмертны. Плюс, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

На очереди "Тетрадь смерти" и другие сериалы. Самое замечательное, что суд смотрит аниме на пиратском сайте и пересказывает сюжет, сообщает канал Mash.

В итоге суд удовлетворил иск - "Тетрадь смерти" и третий эпизод "Инуясики" признаны вредными и запрещены. Странички с сериалами должны быть заблокированы немедленно, цитирует решение пресс-служба судов.