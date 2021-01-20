Роспотребнадзор предупредил россиян об активизации и нашествии в многоквартиных домах в ближайшее время тараканов

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20 января 2021, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

фото: pixabay.com

Россиянам, проживающим в многоквартирных дома, в скором времени грозит нашествие тараканов. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила, что нашествие тараканов и их массовое размножение придется на февраль.

Как объяснила эксперт, пиков появление тараканов в году два, и первый из них приходится на февраль. Периодическая активизация этих насекомых в домах неизбежна, так как является частью цикла их размножения. Второй пик бывает летом.

По словам специалиста по дезинфектологии, тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца.

Рославцева рекомендует перекрыть основные пути проникновения тараканов в квартиру - поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Тараканы любят тепло и влагу, поэтому они пойдут на кухню и в ванную комнату. Поэтому нужно закрыть вентиляционные отверстия в этих помещениях.