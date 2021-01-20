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Аргументы Недели Общество 13+

На Кубани ребёнку с врождённой косолапостью собирают деньги на лечение

, 14:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани ребёнку с врождённой косолапостью собирают деньги на лечение

Жители Кубани могут помочь младенцу из Новороссийска, который родился с врождённой косолапостью.

Умару Сангинову лишь месяц, однако ему уже требуется дорогостоящая операция. У него искривлена правая нога и, возможно, он никогда не сможет нормально ходить.

Лечение по методу Понсети может помочь малышу. Стоимость операции — 138 320 рублей, однако большую часть — 100 175 — родители добыть так и не смогли. Узнать, каким образом можно помочь ребёнку можно по ссылке, на официальном сайте Русфонда. Здесь же в режиме реального времени желающие могут отслеживать, сколько денег осталось собрать на лечение.

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