Авиакомпания Nordwind проверит пилота, сообщившего об опасности в прилете Навального

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20 января 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку по поводу сообщения одного из пилотов 17 января в день возвращения в Россию из Германии Алексея Навального.

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Берлина, на борту которого находился Навальный, должен был сесть в аэропорту Внуково, но был перенаправлен в Шереметьево.

Пилот в своем Instagram написал, что из-за закрытия Внуково самолетам пришлось кружить в воздухе с минимальным запасом топлива, ожидая посадки, а пассажиры оказались «заложниками ситуации», потому что «какой-то клоун из Берлина летит». Его слова начали активно обсуждать в сети. Сейчас аккаунт пилота закрыт.

Авиакомпания Nordwind сообщила в своем Instagram: «Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно не допустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка, по итогам которой к сотруднику могут быть применены необходимые меры воздействия.

17 января авиакомпания Nordwind выполняла все рейсы в соответствии с суточным планом. Каких-либо изменений в части смены аэропортов назначения не происходило». Пилот в тот день никаких полетов не выполнял. В авиакомпании подчеркнули, что опубликованное мнение пилота являлось его личным мнением.

Самолет «Победы» рейса DP 936 с Навальным на борту должен был по расписанию приземлиться во Внуково в 19:20.

Но на подлете к Москве рейс был перенаправлен в Шереметьево. Во Внуково объяснили, что аэропорт временно не мог принимать рейсы, из-за того что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу