Единороссы вручили юным южноуральцам 30 тысяч сладких подарков

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20 января 2021, 11:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

За время новогодних каникул депутаты фракции «Единая Россия» в Челябинской области подарили детям более 30 тысяч сладких подарков. Этим не ограничивается список добрых дел, совершенных во время праздников, они вдобавок занимались волонтерской работой, оказывали разнообразную помощь медикам.

Сладкие подарки от единороссов были вручены детям, нуждающимся в поддержке. Это инвалиды, воспитанники многодетных и малообеспеченных семей. Восемь тысяч подарков получили южноуральские медики, и ещё почти столько же передали их детям. Отдельным проектом прошла федеральная акция «Ёлка желаний», к которой региональные депутаты приняли самое активнейшее участие. Они исполнили желания 400 детей, вручив им желанные вещи, от смартфонов до лыж и игрушек. Во дворах был организован целый ряд праздничных елок, которые сопровождались конкурсами и призами. Не остались без заботы и ветераны с инвалидами – им были вручены продуктовые наборы.

Среди волонтерской деятельности депутатов стоит отметить работу в медицинских учреждениях. Их привлекали к измерению температуры посетителям больниц на входе, к помощи с ведением документации и многим другим действиям.