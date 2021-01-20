Героя Советского Союза Николая Антошкина похоронят на Мемориальном кладбище Минобороны
20 января 2021, 11:24[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты ГД приняли участие в церемонии прощания с Николаем Антошкиным.
Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин будет похоронен на военном Мемориальном кладбище Минобороны РФ.
«Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле. Депутат ГД с 2014 года, он пользовался уважением наших граждан, обладал авторитетом среди своих коллег. Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал тем, кому была необходима помощь и поддержка», – сказал спикер ГД Вячеслав Володин.
Николай Антошкин ушел из жизни после тяжелой болезни 17 января.
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