В Крыму зреет конфликт между чиновниками: С. Аксенов вновь сделал замечание А. Остапенко о наличии очередей в поликлиниках

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20 января 2021, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

По нескольким репликам на заседании можно сделать вывод о зреющем конфликте между чиновниками.

20 января 2021 года на штабе по ковиду Сергей АКСЕНОВ снова сделал замечание Александру ОСТАПЕНКО о наличии очередей в поликлиниках, которые, по его мнению, являются одним из источников распространения заражения. «Эти вопросы не решены», - сделал замечание подчиненному глава региона.

ОСТАПЕНКО, в свою очередь, привел пример, что лично осмотрел утром, накануне штаба одно из медицинских учреждений и никаких там очередей не обнаружил. «Потоки распределены», - апеллировал он к претензиям АКСЕНОВА.

Напомним - тема очередей в поликлиниках поднимается уже несколько месяцев и была главной с начала заступления господина ОСТАПЕНКО на пост министра в октябре 2020 года.