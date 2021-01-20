Краснодарский телефонный террорист

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20 января 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре оглашён приговор по делу о телефонном терроризме. Подсудимый — 53-летний уроженец Узбекистана.



Суд установил, что в январе 2020 года фигурант, пребывая в одном из хостелов кубанской столицы, позвонил в Москву, в гостиницу "Метрополь", и сообщил о минировании. Спецслужбы прибыли на место, однако взрывоопасных устройств не обнаружили. Позже личность звонившего установили, его задержали сотрудники УФСБ Краснодарского края.



На суде обвиняемый во всём сознался и раскаялся, объяснив свой поступок тем, что был пьян. При вынесении приговора, как пишет пресс-служба краевого суда, были учтены смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, положительная характеристика с места работы, наличие 4-х малолетних детей и раскаяние. Таким образом, подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.