ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Толбоев сравнил Су-57 и F-35: Российский истребитель "запросто убьёт" амерканский, если встретятся один на один

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Толбоев сравнил Су-57 и F-35: Российский истребитель
Магомед Толбоев, фото tolboev.com.

Сравнивать новейший российский истребитель Су-57 с главным конкурентом — американским истребителем-бомбардировщиком Raptor некорректно.  Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России генерал-майор в отставке, один из основателей Международного авиационно-космического салона (МАКС), его почетный президент, считает, что "великолепный самолет" Су-57 "запросто убьет" F-35 при встрече один на один.

Толбоев объяснил, что этот американский военный самолет не умеет маневрировать, но у него есть электронная мощь. Сам летчик - противник всяких электронных дел, так как если случится "взрыв на солнце, то ничего не работает".

Самыми перспективными военными самолетами страны, да и мира, Толбоев считает МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БМ. По оценке Толбоева, "это самолеты, которые обеспечивают защиту наших рубежей". Толбоев подчеркнул, что у других стран нет ничего подобного, российская авиационная промышленность — лучшая в мире по боевой части.
Лётчик-испытатель отметил, что в настоящее время идет радиоэлектронная борьба.

Толбоев подтвердил, что успешно проходят испытания новейшего тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник" на полигоне Ашулук.

Толбоев пояснил, что в современных военных реалиях актуальны тактические беспилотники, проекты которых также существуют у российских оборонщиков.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса от авиасалонов отказались Париж, Лондон, Пекин, Индонезия, Турция. В России МАКС в этом году состоится.

Это в интервью "Аргументам недели" подтвердил Магомед Толбоев.  

ИЧ

В мире

Avia.pro: после тарана бронеавтомобиля США российским БТР в августе американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля Соединенных Штатов российским БТР в августе 2020 года американские силы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью