Толбоев сравнил Су-57 и F-35: Российский истребитель "запросто убьёт" амерканский, если встретятся один на один
20 января 2021, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Сравнивать новейший российский истребитель Су-57 с главным конкурентом — американским истребителем-бомбардировщиком Raptor некорректно. Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России генерал-майор в отставке, один из основателей Международного авиационно-космического салона (МАКС), его почетный президент, считает, что "великолепный самолет" Су-57 "запросто убьет" F-35 при встрече один на один.
Толбоев объяснил, что этот американский военный самолет не умеет маневрировать, но у него есть электронная мощь. Сам летчик - противник всяких электронных дел, так как если случится "взрыв на солнце, то ничего не работает".
Самыми перспективными военными самолетами страны, да и мира, Толбоев считает МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БМ. По оценке Толбоева, "это самолеты, которые обеспечивают защиту наших рубежей". Толбоев подчеркнул, что у других стран нет ничего подобного, российская авиационная промышленность — лучшая в мире по боевой части. Лётчик-испытатель отметил, что в настоящее время идет радиоэлектронная борьба.
Толбоев подтвердил, что успешно проходят испытания новейшего тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник" на полигоне Ашулук.
Толбоев пояснил, что в современных военных реалиях актуальны тактические беспилотники, проекты которых также существуют у российских оборонщиков.
В 2021 году из-за пандемии коронавируса от авиасалонов отказались Париж, Лондон, Пекин, Индонезия, Турция. В России МАКС в этом году состоится.
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