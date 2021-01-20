Эксперт Маргулис провел параллель между «возвращением» Тихановской и Навальным

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20 января 2021, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Светлана Тихановская. Фото: Инстаграм Светланы Тихановской

Возможное возвращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на родину в чем-то схоже с возвращение в Россию Навального. Так считает преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Эксперт отметил, что о своем желании вернуться на родину Тихановская заявляет достаточно регулярно. Он также отметил, что дополнительно привлечь к себе внимание, безусловно, хочет и белорусская оппозиция, и момент для этого вполне подходящий, отсюда и такие заявления. При этом эксперт предположил, что по прибытии в Белоруссию Тихановская с очень высокой долей вероятности будет арестована.

«Что касается параллели с Навальным, то она напрашивается. Возвращение российского оппозиционера «наделало шума», как в отечественных, так и в зарубежных медиа», – сказал Маргулис.

Ранее сообщалось, что Тихановская считает победой перенос чемпионата мира по хоккею из Белоруссии.