Телезрители забили тревогу, почему у Стриженовой появился новый соведущий и где Шейнин
19 января 2021, 21:23[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Екатерина Стриженова после новогодних каникул ведет программу "Время покажет" с Русланом Осташко. Осташко также провел эфир с телеведущей Олесей Лосевой.
У телезрителей, поклонников телеведущего Артема Шейнина, возник вопрос - куда исчез их любимый ведущий. Стриженова и Шейнин вместе ведут шоу на Первом канале с 2017 года. Авторы программы решили внести небольшие коррективы. После эфира 11 января, который вели Олеся Лосева и Руслан Осташко, телезрители написали вопросы Стриженовой в соцсети, призвав "не пугать так".
В Instagram телеведущая ответила, что вернется в ближайшие дни, а Шейнин "еще неделю в отпуске". "Пробуем новую студию и новых напарников", - поделилась Екатерина Стриженова.
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