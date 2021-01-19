Телезрители забили тревогу, почему у Стриженовой появился новый соведущий и где Шейнин

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2021, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Шейнин, Стриженова и Кузичев, фото: vk.com/strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова после новогодних каникул ведет программу "Время покажет" с Русланом Осташко. Осташко также провел эфир с телеведущей Олесей Лосевой.

У телезрителей, поклонников телеведущего Артема Шейнина, возник вопрос - куда исчез их любимый ведущий.

Стриженова и Шейнин вместе ведут шоу на Первом канале с 2017 года. Авторы программы решили внести небольшие коррективы.

После эфира 11 января, который вели Олеся Лосева и Руслан Осташко, телезрители написали вопросы Стриженовой в соцсети, призвав "не пугать так".

В Instagram телеведущая ответила, что вернется в ближайшие дни, а Шейнин "еще неделю в отпуске".

"Пробуем новую студию и новых напарников", - поделилась Екатерина Стриженова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)