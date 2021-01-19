Правительство намерено повысить ставки утилизационного сбора на автомобили
19 января 2021, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство намерено повысить ставки утилизационного сбора на легковые автомобили в России. Базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысяч рублей.
Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сроки повышения утильсбора на автомобили в документе не указаны.
В правительстве предполагают, что дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.
Ожидается, что увеличение ставок утилизационного сбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства.
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