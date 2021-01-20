Как изменится музыка в эпоху искусственного интеллекта​

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2021, 06:22 [ «Аргументы Недели», Елизавета ОРЕХОВА ]

Фото: cоцсети

Ни для кого не секрет, что наш мир модернизируется с невероятной скоростью. Теперь нужную информацию мы получаем из любой точки мира, доставка понравившейся вещи приходит по «мгновению ока», а с друзьями и родственниками мы разговариваем от заката – до рассвета. И новые технологии не обошли стороной музыкальные произведения. В классическом понимании человек – создатель мелодии, а надолго ли?

Истоки создания искусственным интеллектом музыки

Первые попытки экспериментов с ИИ начались еще в 1850-х. В 1843 году изобретательница двоичного кода Ада Лавлейс Первой заявила, что аналитическая машина Чарльза Бэббиджа может сочинять осмысленные отрывки музыки любой сложности и длины. Далее объединились композитор Лейярен Хиллер и программист Леонард Айзексон для написания сюиты «Иллиак». Искусственный интеллект основывался на правила теории музыки, что по итогу получилось достаточно неплохо.

Ада Лавлейс

Спустя 100 лет появился грамматический способ написания компьютерной музыки. Метод состоял в следующем: ИИ анализировал систему строения музыки и после этого создавал по ней собственную мелодию. Приверженцем данного метода являлся композитор Дэвид Коуп.

Появились эволюционные алгоритмы, благодаря которым машина также успешно создавала музыку. Принцип состоит в следующем: любой желающий мог прослушать различные музыкальные отрывки, отсортировать понравившиеся, которые впоследствии эволюционируют, и станут элементами новых вариаций. Этот метод использовался в проекте британских ученых DarwinTunes.

DarwinTunes

Ключевая отличительная особенность, которая привлекает всех современных музыкантов в ИИ – это возможность написать песню в любом стиле. Это реально, так как «каждый музыкальный жанр имеет характерный набор инструментов, приемов аранжировки, особенностей мелодики, ритма, наиболее используемые лады, гармонические последовательности» – объясняет композитор Станислав Бутовский. А ведь правда, математика и музыка связаны больше, чем нам кажется, ведь мелодия, нотный стан, гармония – это те же символы, которые можно «прочитать».

ИИ и музыка сейчас

Дебютом искусственного интеллекта в больших масштабах современной музыки – стал музыкальный альбом «I AM AI». Летом 2017 года американская певица и актриса Taryn Southern в сотрудничестве с композитором под псевдонимом Amper, выпустила альбом. Кажется, нет ничего необычного, если бы не открылось, что Amper - это компьютерная программа. Название альбома переводится, как «Я искусственный интеллект». Машина изначально определяла длину трека, выбирала настроение будущей композиции и учитывала предпочтения касаемо инструментов.

А уже в 2019 году музыкальный концерн Warner Music заключила первый в истории контракт с исполнителем-алгоритмом Endel. Алгоритм разработан одноименным стартапом, создателем которого является игровой журналист россиянин Олег Ставицкий. Endel учитывает настроение пользователя и помогает соответствовать его желаниям – подбирает фон к занятию спортом, продуктивной работе, ко сну или медитации. Предметом анализа для алгоритма являются погодные условия, время суток, геолокация и многое другое.

Мнение экспертов

Но, так или иначе, мир современной музыки сталкивается со старой школой искусства. Популярный композитор Олександр Игнатов считает результатом ИИ «фастфудным решением». По его мнению, такая музыка для тех, кому срочно нужна дешевая композиция. Действительно, искусственный интеллект может и создает популярную и ритмичную мелодию, но в данной композиции нет души и смысла. Как заявляют классики, машина не способна задеть «за живое», но для меланхоличного фона произведения ИИ – идеально подходят.

А что касается будущего – однозначно композиторы в классическом их представлении не исчезнут, ведь людям нужны эмоции и переживания, которые помогают им справляться с определенными неудачами в их жизни. А искусственный интеллект будет внедряться в качестве композиторов непринужденной фоновой музыки.