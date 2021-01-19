В Челябинской области собака оторвала мальчику часть губы

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19 января 2021, 18:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: Вечерний Челябинск

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уникальную операцию по восстановлению губы провели пластические хирурги Челябинской областной клинической больницы.

Трагедия случилась 12 января в Сатке. Гульсина Мурзина вместе с 6-летним сыном Артемом возвращались из садика и встретили знакомую с собакой. Мальчик нагнулся погладить собаку, но она накинулась на ребенка и оторвала часть губы. Артема сразу же доставили в городскую больницу. Уже на следующее утро его доставили в Челябинск.

Как сообщил «Вечернему Челябинску» заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александр Пухов, если бы фрагмент губы нашли, то его можно было бы пришить, но собака его съела. Поэтому операция проходит в несколько этапов – пришлось брать ткани за ухом и формировать новую губу.

По словам мамы Артема, собака никогда не была агрессивной, почему она так отреагировала – неизвестно. Артем уже не сердится на собаку и просит купить ему щенка.