В Домбае инструктор спас жизнь новороссийскому ребёнку

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19 января 2021, 17:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@IRINA_MILAKINA_TORT

18 января в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики сошла лавина. В ходе этого происшествия инструктор спас жизнь мальчику из Новороссийска, о чём в соцсетях рассказала мать ребёнка.



Вместе с родителями маленький новороссиец катался на сноуборде на одной из трасс горы Мусса-Ачитара. В один момент начался сход лавины и ребёнка засыпало снегом. Инструктор, который проводил занятия для юных сноубордистов, откопал его раньше, чем мать успела позвать на помощь супруга, уточняет telegram-канал Mash. Ребенок не пострадал.



В соцсетях женщина написала, что благодаря Мурату семья теперь отмечает второй День Рождения сына. "Если бы не его профессионализм и героизм шансов бы не было", — рассказала мать мальчика.