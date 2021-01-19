ЧМ по хоккею может пройти в Латвии

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19 января 2021, 17:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

ЧМ по хоккею, который должен состоятся в этом году в Минске и Риге, увы, не состоится… в Беларуси. 18 января Международная федерация хоккея приняла решение о переносе из Минска матчей чемпионата. Причина – события в Беларуси.

В настоящий момент неизвестно, в какую страну будут перенесены матчи. Один из вариантов – Латвия.

Сможет ли Латвия провести ЧМ?

По данному вопросу латвийским СМИ дал комментарии президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис:

«Для проведения ЧМ необходимо несколько миллионов евро. Такой опыт у нас уже был, когда под игры был отведен холл «Сконто». Можно все успеть сделать за три месяца. Вопрос в том, в каком формате пройдет турнир. Если будут зрители, то будет сложнее».

В настоящий момент в Латвии есть только одна подходящая площадка для проведения ЧМ. Впрочем, ситуация с коронавирусом в Латвии, не идет на позитив, поэтому маловероятно, что зрителей в зале будет много.