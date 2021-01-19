Молодого математика отправили в тюрьму на 6 лет за нападение на партийный офис: бросил дымовую шашку, его узнали по бровям

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19 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову дали шесть лет колонии общего режима за нападение на офис «Единой России» - молодой человек разбил там окно. Никто тогда не пострадал.

Это произошло в конце января 2018 года поздним вечером. Группа молодых людей подошла к офису «ЕР» в Ховрино. Кто-то разбил молотком стекло и бросил внутрь дымовую шашку. Были повреждены само окно и оплавившийся линолеум. Ущерб члены партии оценили в 48 тыс. рублей.

Еще двое обвиняемых получили условный срок, так как признали вину. Мифтахов же виновным себя не считает. В основном обвинение против него строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который узнал ученого… по его бровям.

В защиту Мифтахова выступают математики по всему миру, считают, что в собранных доказательствах много нестыковок. Когда к аспиранту после задержания приходил адвокат, на груди у молодого человека был след от шуруповерта, на ухе – свежий синяк.

Сначала дело рассматривалось по статье «вандализм», затем его переквалифицировали в «хулиганство группой лиц по предварительному сговору, совершенное по мотивам политической ненависти»