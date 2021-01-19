В латвийском Минздраве появился колдун

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2021, 17:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас намедни провел пресс-конференцию, но само выступление г-на министра не произвело впечатление на латвийцев… Внимание жителей Латвии привлек «призрак» за спиной у министра. Что это было?

Действительно, за спиной г-на Павлютаса возник «призрак» с пронизывающим взглядом. Реально латвийцам стало жутковато. Как оказалось, за спиной г-на министра висела картина, на которой было изображено лицо «человека». Это полотно перешло к новому министру здравоохранения от предыдущего.

Почему же так это «лицо» привлекло внимание латвийцев?

Экс-министр Илзе Винкеле выбрала эту картину около трех месяцев назад. «Автор» полотна художница Ивонна Зиле (дочь евродепутата Роберта Зиле) и называется она «Колдун».

Как рассказывает сама художница, этой картине уже 13 лет. В период работы над ней Ивонна увлеклась эзотерикой, шаманизмом и теорией о реинкарнации. Оказывается, образ колдуна пришел к художнице во сне.

«Идея работы в том, что у каждого человека есть проводник, который помогает и указывает путь», - заявила г-жа Зиле латвийским СМИ.

Видимо, «Колдун» чем-то приглянулся г-же Винкеле, а вот новый министр здравоохранения Латвии собирается вернуть картину художнице.

Поистине, самое время окропить крещенской водой Сейм и его обитателей!