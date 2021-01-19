Генпрокуратура проверит вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова на соответствие занимаемой должности

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19 января 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели», Николай ТОНОРОВ ]

Фото: cоцсети

Депутат Госдумы Денис Парфенов отправил запрос Генеральному Прокурору РФ Игорю Краснову и Губернатору Рязанской области Николаю Любимову (копия запроса есть в распоряжении редакции). Депутат указывает на появившиеся в СМИ факты, касающиеся биографии и деятельности вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, которые, по его мнению, вызывают необходимость проверить законность пребывания И.М. Грекова на должности.

В запросе депутата сообщается, что человек с данными, полностью совпадающими с данными И.М. Грекова, в 2001 году был судим по статье 159 ч.3(б). В предыдущей редакции Уголовного кодекса РФ это «Мошенничество в крупном размере». Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил этого человека к трём годам лишения свободы.

Депутат Госдумы Денис Парфенов просит Генерального Прокурора Игоря Краснова и Губернатора Рязанской области Николая Любимова проверить данную информацию и дать оценку допустимости пребывания человека с имеющейся судимостью в должности вице-губернатора, предполагающей допуск 2 формы к документам, составляющим государственную тайну.

Также в запросе Денис Парфенов просит Генпрокуратуру проверить данные о возможных криминальных и коррупционных действиях И.М. Грекова, в том числе на посту вице-губернатора, в связи со следующими материалами опубликованными в СМИ:

- В 2020 году правительством Рязанской области была принята инвестиционная программа в сфере теплоснабжения. Она содержала ряд объектов, которые имели стоимость выше разрешенной по закону рассчитанной «укрупненной стоимости» более чем в два раза. В частности, речь шла о строительстве теплоцентрали длиной 7 километров от Ново-Рязанской ТЭЦ к городу. По «укрупненной смете» ее стоимость составляла 594 789,21 тыс. руб. В итоговом документе цена за прокладку труб выросла до 1,1 млрд, рублей.

- Учрежденное И.М. Грековым в Ростове-на-Дону товарищество собственников жилья «Радищева» (ТСЖ "Радищева") в 2009 году построило 4-этажный жилой дом общей площадью 2000.00 квадратных метров. Оказалось, что строительство было произведено на земле, не принадлежащей Грекову, и Постановлением администрации города Ростова-на- Дону от 17.03.2015 №144 здание было признано самостроем.

Также Депутат Госдумы просит Генерального Прокурора проверить деятельность И.М.Грекова на предмет законности некоторых принятых исполнительных решений. В частности, нарушении Закона Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области».

Грековым было подписано Постановление Правительства Рязанской области от 7 декабря 2018 года №349, которое, по мнению ряда депутатов Рязанской городской Думы, нарушило данный закон. По факту данного нарушения депутаты подали в суд.

Депутат Госдумы Денис Парфенов полагает целесообразным обратить внимание компетентных органов на изложенную в сообщениях СМИ информацию и дать оценку действий вице-губернатора Игоря Грекова на предмет соблюдения интересов государства и подведомственного региона.

Учитывая общественную значимость поднятых депутатом Госдумы Денисом Парфенов вопросов, с целью предотвращения нарушения законодательства РФ, в соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» редакция «АН» направит соответствующие запросы по этой теме не только Генеральному прокурору и Губернатору Рязанской области, но и в Администрацию Президента и Общероссийский народный фронт с просьбой провести проверку приведенных в статье фактов на предмет соблюдения законодательства РФ.

Редакция будет следить за развитием событий.