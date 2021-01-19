Фанаты «Спартака» выступили против антиковидных паспортов

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19 января 2021, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: twitter.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Крупнейшая организация сторонников футбольного клуба «Спартак» (Москва) - «Фратрия» - опубликовала в твиттере заявление о своем отношении к возможному введению антиковидных паспортов для посещения футбольных матчей.

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.

Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе.

Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесенных или неперенесенных заболеваний может привести к серьезным последствиям.

Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. В таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.

В очередной раз мы наблюдаем как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что в свою очередь также вызывает у нас недоумение», - говорится в сообщении.