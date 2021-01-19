Володин заявил, что американские информационные платформы и IT-компании имеют монопольный характер

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии 2021 года, напомнил, что аккаунты Дональда Трампа, действующего президента США, и его сторонников заблокировали в соцсетях, тем самым лишив их фундаментального права – свободы слова, причем без решения суда.
«За этим решением стоят политические противники уходящего президента. И это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США», –заявил Володин.
Он отметил, что американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути – монопольный характер.
Спикер ГД считает, что необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. По его словам, это необходимо, чтобы «подобный беспредел со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ».
Ранее Володин заявил, что США и их союзники по НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Госдуму.