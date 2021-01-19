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Володин заявил, что американские информационные платформы и IT-компании имеют монопольный характер

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Володин заявил, что американские информационные платформы и IT-компании имеют монопольный характер
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии 2021 года, напомнил, что аккаунты Дональда Трампа, действующего президента США, и его сторонников заблокировали в соцсетях, тем самым лишив их фундаментального права – свободы слова, причем без решения суда.

«За этим решением стоят политические противники уходящего президента. И это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США», –заявил Володин.

Он отметил, что американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути – монопольный характер.

Спикер ГД считает, что необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. По его словам, это необходимо, чтобы «подобный беспредел со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ».

Ранее Володин заявил, что США и их союзники по НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Госдуму.

ДВа

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