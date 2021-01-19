Миллер заявил Путину: «К 2030 году будет на 100 % завершена газификация в России»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и А. Миллер, Фото с сайте Кремля

Россияне во всех регионах должны быть обеспечены газом к 2030 году. Вопрос газификации внутри нашей страны, обеспечения газом россиян, Владимир Путин обсудил во вторник, 19 января, с главой правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Путин и Миллер обсуждали три вопроса. Основным из них президент России считает вопрос о газификации внутри страны. Как отметил российский лидер, вопросов на этот счет у граждан очень много, люди хотят знать планы развития газификации России.

Миллер отчитался, что поручение президента о подписании с российскими регионами среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации регионов выполнено: все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно.

По данным главы корпорации, «Газпром» по высокой стороне увеличивает объемы финансирования почти в три раза. Как пообещал Миллер, к концу 2025 года в 35 регионах РФ полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране.

Глава «Газпром» отметил, что к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в России.