В Челябинске у детей без родителей появятся наставники

Челябинские дети, оставшиеся без попечения родителей, получат надежных взрослых наставников. Они помогут им советами по адаптации в жизни и окажут моральную поддержку.
Предварительно наставники пройдут соответствующую подготовку. Проект реализует челябинское отделение движения «ЗА ПРАВДУ» и некоммерческая организация «Жизнь». Общественники будут работать с ребятами из детских домов. После выпуска из учреждения у них возникают различные проблемы, поскольку не имеют навыков самостоятельной жизни в социуме. Ребята лишены общения со взрослыми – родителями, бабушками, дедушками, другими старшими товарищами. Институт наставничества призван компенсировать этот недостаток.
- Институт наставничества – сложнейшая структура, готов к ней далеко не каждый. Для того, чтоб стать наставником, недостаточно быть просто взрослым, умным, финансово независимым, успешным. Необходимо что-то – из глубины души, что сложно объясняется словами, - говорят инициаторы.
Руководит этим проектом Анна Самойлова, которая подчеркивает, что будущий наставник должен быть готов отдавать время и ресурсы, а не компенсировать свое одиночество или решать эмоциональные проблемы. Обучение будущих наставников продлится два дня – 30 и 31 января. Сам проект готовился несколько месяцев.
Контакт Анны Самойловой +7 351 904 01 29. К проекту могут присоединиться все желающие.