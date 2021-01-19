В Челябинске у детей без родителей появятся наставники

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19 января 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Ребята из детских домов испытывают трудности во время социальной адаптации. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Челябинские дети, оставшиеся без попечения родителей, получат надежных взрослых наставников. Они помогут им советами по адаптации в жизни и окажут моральную поддержку.

Предварительно наставники пройдут соответствующую подготовку. Проект реализует челябинское отделение движения «ЗА ПРАВДУ» и некоммерческая организация «Жизнь». Общественники будут работать с ребятами из детских домов. После выпуска из учреждения у них возникают различные проблемы, поскольку не имеют навыков самостоятельной жизни в социуме. Ребята лишены общения со взрослыми – родителями, бабушками, дедушками, другими старшими товарищами. Институт наставничества призван компенсировать этот недостаток.

- Институт наставничества – сложнейшая структура, готов к ней далеко не каждый. Для того, чтоб стать наставником, недостаточно быть просто взрослым, умным, финансово независимым, успешным. Необходимо что-то – из глубины души, что сложно объясняется словами, - говорят инициаторы.

Руководит этим проектом Анна Самойлова, которая подчеркивает, что будущий наставник должен быть готов отдавать время и ресурсы, а не компенсировать свое одиночество или решать эмоциональные проблемы. Обучение будущих наставников продлится два дня – 30 и 31 января. Сам проект готовился несколько месяцев.

Контакт Анны Самойловой +7 351 904 01 29. К проекту могут присоединиться все желающие.