В Хабаровске «фургальская» акция прошла в формате народного схода

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16 января 2021, 20:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», dw.com ]

20-градусный мороз не помешал хабаровчанам выйти на главную площадь города и снова напротив здания краевого правительства устроить акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала.

В этот раз с площади Ленина митингующие в сопровождении трех десятков полицейских двинулись по центральной улице – Муравьева-Амурского. Проезжающие машины приветствовали активистов сигналами. Затем участники митинга спустились к Амуру, где спели патриотические песни.

Формат определен как народный сход. Участвовало в акции порядка полусотни активистов.

По данным ОВД-Инфо, на акции был задержан журналист издания «Арсентьевские вести» Дмитрий Тимошенко.

Около 50 человек было, напомним, и на «фургальской» акции, ставшей последней в 2020-м, 26 декабря. В тот день ее участников задерживала полиция.

Самым жестким разгоном в Хабаровске, напомним, стали события 10 октября. Участие в митинге того дня до сих пор «аукается» его участникам штрафами и новыми возбужденными делами.

Примечательно, что о состоявшейся 16 января 2021-го акции пишет Deutsche Welle (причем издание освещает хабаровосвкие протестные события регулярно), а вот местные СМИ предпочитают заявлять, будто на центральной площади Хабаровска в субботу собрались вовсе не митингующие, а «простые горожане и гости города». Игнорирование многими местными изданиями очевидного важнейшего события в гражданском обществе на уровне страны, происходящего вот уже шесть месяцев в Хабаровске, вызывает, пожалуй, только досаду.