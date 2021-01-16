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Министр транспорта Крыма : «Образовались пробочные заторовые явления»

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Министр транспорта Крыма : «Образовались пробочные заторовые явления»
Фото: соцсети

Сегодня, несмотря на предупреждения, дорожники «проспали» (подставьте любое другое подходящее слово) снегопад.

Ситуация настолько плохая, что власти вынуждены перекрыть дорогу из Симферополя на Алушту – снегопад «похоронил» Ангарский перевал. Министр транспорта Крыма рассказал, что туда брошена дополнительная техника и попросил временно ездить в Алушту через Севастополь (около 200 км крюку). Насколько быстро спецтехника сможет сквозь многокилометровые пробки добраться до проблемного участка, он не рассказал.

Он также умолчал почему, имея на руках предупреждения о сильных осадках не выставил технику в проблемных местах заблаговременно.

А бардак, в котором несколько часов вынуждены будут провести время люди Евгений ИСАКОВ описал так: «…образовались пробочные заторовые явления…».

 

 

ГБ

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