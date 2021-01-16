«Битва идет уже 15 лет и побеждают те, кто убивает наше население». Андрей Караулов о том, почему в России умирают от рака

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16 января 2021, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Караулов и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев популярно объяснили, почему Россия входит в ТОП по числу раковых заболеваний. 3 миллиона 700 тысяч граждан России больны онкологией и рак только молодеет.

За 10 лет количество заболевших выросло на 23 % и основная причина – это некачественные продукты, которые есть на наших прилавках. И главное, что просто убивает людей – это техническое пальмовое масло с канцерогенами, использование которого никак не регулируется нашим законодательством.

«70% российских продуктов содержат глицидол, а это вещество вызывает рак. Европа отказалась от технического пальмового жира, и производители все масла с канцерогенами стали отправлять в Россию. И сейчас канцерогены во многих продуктах в 10 раз превышают предельно допустимой дозы», - сообщил Дмитрий Еделев.

Также он рассказал, что, когда врачи, ученые и политики других стран стали бороться против использования "пальмового яда" в наших продуктах, нашлась одна страна – Белоруссия, которая так славится качеством своих продуктов, которая заблокировала все решения о запретах.

«Эта битва идет уже 15 лет и побеждают те, кто убивает наше население», - с горечью заметил собеседник Андрея Караулова.