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«Посмотрел видео на YouTube - зайди к следователю», СК Московской области поручил полиции задержать 43 тысячи зрителей

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Посмотрел видео на YouTube - зайди к следователю», СК Московской области поручил полиции задержать 43 тысячи зрителей

В СК по Московской области происходит что-то странное. То ли у следователя Преображенской слишком много свободного времени, то ли она занимается имитацией бурной трудовой деятельности, потому что поручение найти 43 тысячи человек, посмотревших видео в YouTube и доставить их в следственный отдел – дело не просто сложное, а таки даже невыполнимое.

Речь идет о стриме отставного полковника Михаила Шендакова, которого обвиняют в экстремизме. Он разместил видео «Сурков обещал Донбассу войну!» аж в декабре 2019 года. Ролик посмотрели 43 368 посетителей и 867 из них оставили комментарии. И со всеми Преображенская вознамеривалась побеседовать?

Как сообщают «Грани.ру», старший следователь попросила главу управления МВД по Красногорску «обеспечить их явку в следственный отдел», на что начальник отдела уголовного розыска управления МВД по Красногорску Крутицкий резонно ответил, что «установить конкретных лиц, осуществлявших просмотр ролика, не представилось возможным». Вполне ожидаемая и здравая реакция.

БИ

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