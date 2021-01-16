«Посмотрел видео на YouTube - зайди к следователю», СК Московской области поручил полиции задержать 43 тысячи зрителей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

В СК по Московской области происходит что-то странное. То ли у следователя Преображенской слишком много свободного времени, то ли она занимается имитацией бурной трудовой деятельности, потому что поручение найти 43 тысячи человек, посмотревших видео в YouTube и доставить их в следственный отдел – дело не просто сложное, а таки даже невыполнимое.

Речь идет о стриме отставного полковника Михаила Шендакова, которого обвиняют в экстремизме. Он разместил видео «Сурков обещал Донбассу войну!» аж в декабре 2019 года. Ролик посмотрели 43 368 посетителей и 867 из них оставили комментарии. И со всеми Преображенская вознамеривалась побеседовать?

Как сообщают «Грани.ру», старший следователь попросила главу управления МВД по Красногорску «обеспечить их явку в следственный отдел», на что начальник отдела уголовного розыска управления МВД по Красногорску Крутицкий резонно ответил, что «установить конкретных лиц, осуществлявших просмотр ролика, не представилось возможным». Вполне ожидаемая и здравая реакция.