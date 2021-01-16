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Вашингтон готовится к инаугурации или осаде?

, 17:32 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Эхо Москвы

Вашингтон готовится к инаугурации или осаде?
Эдуард Лозанский, фото соцсети

Согласно заявлению властей у них есть информация о тысячах вооруженных экстремистах, поддерживающих Дональда Трампа, готовых окружить Капитолий, Белый Дом и Верховный Суд в день инаугурации, но возможно и раньше.

На брифинге ФБР говорили о тысячаъ вооруженных людей, готовых на агрессивные действия в Вашингтоне всех 50 Штатах. Федеральные чиновники предупредили начальников полиции в крупных городах, чтобы они были в состоянии повышенной готовности в связи инаугурацией и в Вашигтон уже прибыло более 20 тысяч нацгвардейцев для поддержания порядка.

Пол Крэйг Робертс, бывший зам министра финансов в администрации Рейгана, с грустью говорит, что как человеку, выросшему после Второй мировой войны, ему никогда не приходило в голову, что в будущем он будет размышлять идет ли страна к гражданской войне или к полицейскому государству.

Как и следовало ожидать, некоторые политики и СМИ постараются изобразить мятежников как иностранных агентов, стремящихся свергнуть американскую демократию. Понятно, кто является главным кандидатом на должность вдохновителя бунтовщиков, так как обвинять Россию и Путина во всех внутрених проблемах страны уже стало рутинным явлением.

Вашингтон Пост утверждает, что «Россия не просто проникла в наши компьютерные системы, но и взломала наши умы», а некоторые сравнивают действия России с атакой Японии на американский порт Перл-Харбор, после чего США решили вступить во Вторую Мировую войну.

На фоне такой риторики достаточно какой-то искры, например, столкновения, возможно по случайности, российских и американских военных на Украине, Сирии или в другой части света и ситуация станет критической и непредсказуемой, о чем не устают говорить все большее количество известных международных экспертов.

Будем надеяться, что в новой администрации Байдена найдутся здравомыслящие люди, понимающие всю опасность нынешнего момента. Возможно это будет Джейк Салливан, номинированный на должность советника президента по национальной безопасности. Он один из авторов доклада, в котором говорится, что Америка не сможет сочетать решение накопившихся социальных проблем с политикой, направленной на восстановление первенства США в однополярном мире. Если это не просто рассуждения, а серьезные намерения, то подобные идеи могли бы стать первым шагом в преодолении самого опасного кризиса в отношениях между двумя ядерными супердержавами.

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