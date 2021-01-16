«Стрелка» на Мальдивах? Что решают российские олигархи на островах в Индийском океане?

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

На Мальдивах сейчас не протолкнуться, точнее не на самих островах, а прямо в море. Очевидцы поражены скоплением яхт крупных российских олигархов. В районе атолла Северный Мале замечены «кораблики» Андрея Мельниченко, Романа Абрамовича, предположительно Алишера Усманова и Владимира Потанина и др., которые направлялись единым курсом.

И вряд ли это просто дружеская тусовка бизнес-элиты, больше похоже на деловую встречу. И пусть переговоры в банях лихих 90-х сменились на уютную обстановку дорогих спа-салонов на островах, как видим, серьезные люди своих привычек не меняют и предпочитают решать дела в неформальной обстановке. А насущных вопросов у элиты хоть отбавляй – кто-то всерьез поговаривает о трансфере власти, кто-то уверен, что нужна стратегия для общения с новой американской администрацией, а кто-то шутит, что в Крыму слишком холодно в январе, и надо бы присоединить к России еще парочку тропических курортов.

Ну, а если серьезно, что бы не нарешали российские олигархи, вряд ли это облегчит жизнь простых россиян, ведь офшоры доморощенных миллиардеров продолжат выкачивание денег на покупку ещё более роскошных яхт и островов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ПУЛЯ НЕ ДУРА (@pulya.ne.dura)