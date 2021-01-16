Глава МИД Литвы создал рабочую группу, которая расширит «черный список»

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16 января 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Габриэлюс Ландсбергис, фото: соцсети

Стало известно, что компании, которые планировали концерты Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, получили финансовые субсидии за несостоявшиеся мероприятия. Это не пришлось «по вкусу» правительству Литвы, и глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис создал комиссию, которая будет решать кто войдет в «черный список».

«Такие обсуждения есть. Вчера в министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Музыкальные пристрастия могут быть разными, но мы должны ясно видеть юридическое обоснование», -заявил глава МИД Литвы.

По мнению г-на Ландсбергиса, «черные списки» должны регулярно обновляться, дополняя участников репрессий в Беларуси.

«Людей, которые напрямую участвуют в подавлении протестов, также надо вносить в «черные списки». Этот процесс не должен останавливаться», - отметил глава МИД.

А председатель парламентской комиссии иностранный дел Жигимантас Павиленис считает, что «исполнителям, которые в своем творчестве используют мягкую пропаганду, надо запретить приезд в Литву».

«До жесткой силы мы, я надеюсь, не дойдем, но мягкая угроза есть. И мы должны на это реагировать», - заявил г-н Павиленис.

Как стало известно, в ближайшее время состоится заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне вместе с Комитетом культуры, где вопрос о расширении «черных списков» будет рассмотрен.

Может ли возникнуть такая ситуация с российскими исполнителями (Филиппом Киркоровым и Михаилом Шуфутинским) в Латвии.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Такой список существует во всей Прибалтике. И он, разумеется, будет пополняться. Политическая ситуация этому способствует. Есть российские деятели культуры, которые не учитывают мнение, политическую обстановку, традиции Латвии. Я понимаю, что они хотят донести до стран Прибалтики свое мнение… Иногда достаточно агрессивное, с политическим подтекстом. Но дело не только в этом: существуют различные причины, которые влияют на «черные списки». И этот вопрос рассматривают соответствующие службы Латвии. Взвешивается все! И решаются такие вопросы не за один день. Я пока не слышал, чтобы Киркорову и Шуфутинскому запретили въезд в Латвию».