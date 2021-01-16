Власти Нью-Йорка предупредили о нехватке вакцины от коронавируса

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16 января 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нью-Йорке на следующей неделе закончатся дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава города Билл де Блазио в Twitter.

«У нас закончится вакцина на следующей неделе... поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям», — написал мэр.

По его словам, в стране есть запасы препарата, которые не используются. Также Блазио призвал федеральное правительство отправить больше доз препарата от COVID-19 в Нью-Йорк.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал штрафовать медучреждения, которые делают прививку не тем, кому надо. Сейчас приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

На деле же препарат в первую очередь достается политикам и богатым людям, которые используют свои деньги и власть, чтобы сделать укол раньше всех. Куомо пригрозил отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают правила распределения вакцин. А медучреждение могут оштрафовать на миллион долларов, сообщает NBC News.

Напомним, в США вакцинация против коронавирусной инфекции началась с 13 декабря. Перед этим власти выдали разрешение для вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Сообщалось, что эффективность препарата достигает 95%. Препарат этих же компаний используют для прививок от коронавируса в странах Европейского союза.

Накануне шесть европейских стран пожаловались в Еврокомиссию (ЕК) на перебои с поставками вакцины от Pfizer. Соответствующее письмо подписали министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они выразили обеспокоенность тем, что Pfizer сообщила о существенном сокращении поставок вакцины в ближайшие недели.