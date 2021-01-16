На Занзибаре при пожаре в отеле в городе Пвани-Мчангани туристов спас гражданин России

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16 января 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Занзибар, Roman Denisov, globallookpress.com

На Занзибаре мужчина из России спас постояльцев загоревшегося отеля Blue Bahari в городе Пвани-Мчангани. Пожар в отеле начался около трёх часов ночи по местному времени.

Турист из России первый заметил пожар и бросился будить других постояльцев отеля, среди которых были россияне. По словам очевидца, пожар начался с соседнего отеля, в котором велись работы какие-то. Были взрывы. Пламя перебросилось на соседний отель. Мужчина поделился, что у отеля все крыши из соломы, поэтому за 27 минут дотла сгорела примерно половина корпусов и ресепшен.

Всех туристов начали эвакуировать. Многие из них не успели забрать личные вещи из номеров, - сообщает Телеграмм-канал издания Life.

К счастью, никто из постояльцев отеля не пострадал. Туристов расселили по другим гостиницам на острове.

????Позанзибарили....

На Занзибаре сгорел отель Blue Bahari в городе Пвани-Мчангани, в котором жили русские туристы.

К счастью, обошлось без пострадавших, всех туристов отвезли в другие отели. Baza pic.twitter.com/hDaeNdvU1A — Петр Кучин (@smir_ep) January 16, 2021