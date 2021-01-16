На Занзибаре при пожаре в отеле в городе Пвани-Мчангани туристов спас гражданин России

На Занзибаре мужчина из России спас постояльцев загоревшегося отеля Blue Bahari в городе Пвани-Мчангани. Пожар в отеле начался около трёх часов ночи по местному времени.
Турист из России первый заметил пожар и бросился будить других постояльцев отеля, среди которых были россияне. По словам очевидца, пожар начался с соседнего отеля, в котором велись работы какие-то. Были взрывы. Пламя перебросилось на соседний отель. Мужчина поделился, что у отеля все крыши из соломы, поэтому за 27 минут дотла сгорела примерно половина корпусов и ресепшен.
Всех туристов начали эвакуировать. Многие из них не успели забрать личные вещи из номеров, - сообщает Телеграмм-канал издания Life.
К счастью, никто из постояльцев отеля не пострадал. Туристов расселили по другим гостиницам на острове.
????Позанзибарили....— Петр Кучин (@smir_ep) January 16, 2021
На Занзибаре сгорел отель Blue Bahari в городе Пвани-Мчангани, в котором жили русские туристы.
К счастью, обошлось без пострадавших, всех туристов отвезли в другие отели. Baza pic.twitter.com/hDaeNdvU1A