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Собянин: самозанятые граждане и ИП смогут сделать бесплатную прививку от Covid-19

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: самозанятые граждане и ИП смогут сделать бесплатную прививку от Covid-19
Фото: соцсети

В столице самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса, об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», - написал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам.

ГБ

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