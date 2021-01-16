Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

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16 января 2021, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В 2021 году россияне, получавшие пенсию в размере 25 тысячи рублей до 2019 года, будут получать порядка 30 тысяч рублей в месяц. С января страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%.

Эксперт, руководитель Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис разъяснил, что эта повышенная индексация, связанная также и с изменением пенсионного возраста, позволила увеличить пенсии некоторым категориям граждан.

Эксперт отметил, что таких пенсионеров в России крайне мало. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей.

Фиксированная выплата установлена в едином размере для всех. Остальная сумма рассчитывается исходя из числа заработанных за всю жизнь пенсионных прав —индивидуальных пенсионных коэффициентов. На возможность получения страховых пенсий в размере более 30 тысяч рублей влияет несколько факторов.

На размер пенсии влияет: "белая" зарплата, чем она больше, тем больше размер пенсии. Стаж. Чем дольше человек работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и, соответственно, выше пенсия.

Эксперт также рассказал, что страховую пенсию можно увеличить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в два раза.