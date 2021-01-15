Остров Занзибар: россиянин Дмитрий Косяков продолжает отбывать свое наказание в тюрьме острова

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15 января 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

В тюрьме острова Занзибар за убийство 23-летней давности продолжает отбывать свое наказание россиянин Дмитрий Косяков. В 1997 году трое молодых людей Дима Косяков, Иван Очиров и Леша Сотников попали на остров вместе с родителями, которые приехали туда по работе.

Когда 15-летний Алексей был найден мертвым у себя дома, вину повесили на 19-летнего Дмитрия и 18-летнего Ивана, а главным доказательством стали показания местного шестилетнего мальчика, который видел мотоцикл Дмитрия возле того дома в день убийства.

Долго разбираться не стали, а представители МИД РФ, по заявлениям самих местных властей, не сделали всё, что могли, ведь, например, свидетели из раза в раз меняли показания, в деле были нестыковки, на которые не обратили внимания. Живущий на острове русский гид Дмитрий Волшебник единственный, кто может попасть к камере Косякова, который рассказал, что Очиров умер несколько лет назад прямо в камере. Его рассказы также содержат тяжелую историю заключения, которое продолжается вот уже 21 год.

Местный ди-джей Алексей Шаман рассказал негласные правила на острове, которые сводятся к тому, что белые люди считаются вторым сортом и любой конфликт будет решен в пользу чернокожего. Кроме прочего, он вспомнил, что мать убитого Сотникова была гинекологом и делала аборты, которые здесь запрещены. За это с ней также могли свести счеты.

Сейчас Дмитрий Волшебник собирает подписи для освобождения Димы при поддержке Андрея Малахова. По закону Танзании, раз в год президент может помиловать заключенного, если получит обращение с миллионом собранных подписей.