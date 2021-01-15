Скелеты в шкафу. Москвичка больше 10 лет хранила останки сына в квартире. Обнаружить это удалось после очередной смерти

Аргументы Недели → Общество 18+

15 января 2021, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Жители московской многоэтажки нашли тело дедушки, которое было зашито в шторы, перевязано лентой и аккуратно уложено возле подъезда. Сначала жильцы решили, что это просто ковер, а когда поняли, что внутри находится человек, вызвали полицию и скорую помощь.

Правда, последние уже ничем не могли помочь бедолаге. Соседка рассказала, что дедушка умер от рака, и его сожительница 62-летняя Ольга Кутузова не нашла иного способа похоронить его, поскольку денег нет и даже электричество в квартире отключено из-за долгов. Полицейским, пришлось дежурили под квартирой Ольги почти неделю, но в конце концов они вскрыли её дверь и обнаружила там еще один труп. Как оказалось больная шизофренией москвичка больше 10 лет хранила скелет сына, пишет канал Life Shot.

Еще после развала СССР она "отказалась" жить в России — женщина стала затворницей, из документов у неё только советский паспорт, она нигде не работает, пенсию не получает, а еду добывает на помойках. И она совсем не помнит, когда скончался её сын Кирилл, но женщина уверяет, что он тоже умер от рака больше 10 лет назад, лёжа в своей постели. В таком положении полицейские и обнаружили его останки, запертые в комнате.

У Ольги есть еще дочь, с которой она давно не общалась.