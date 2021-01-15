Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в СВАО

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15 января 2021, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первый 1 млн кв. м по программе реновации жилищного фонда построено в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра переданного под заселение дома в проезде Дежнева в районе Южное Медведково.

«Южное Медведково - район, в котором мало домов на переселение, около десятка, наверное. И по всем стартовые площадки подобраны. Все, кто вошли в программу, я думаю, в течение пяти лет переедут. Все дома в проектировании, в стройке находятся. Три дома уже построены. В Южном Медведково программа закончится быстро и, я надеюсь, качественно. В целом по городу, должен сказать, что первый 1 млн кв. м по программе реновации построен. Первая такая победа. Главная победа у нас - общая градостроительная документация по всей программе реновации теперь уже есть, и дальше будем просто выходить строить и строить», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что городские власти не снижают темпы строительства по программе реновации, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в Южном Медведково в программу реновации включено 10 домов. В новые квартиры должны переехать более 2 тыс. жителей. Для новых домов подобрано 11 стартовых площадок общей мощностью 94,5 тыс. кв. м жилья.

Вместе со строительством новых домов в Южном Медведково идет возведение новой детской поликлиники и здания детского сада, а на перспективу запланированы еще школа и детский сад.

В июне 2018 года было начато заселение двух домов-новостроек по адресам: проезд Дежнева, д. 26 и ул. Полярная, д. 1, корп. 2. В октябре 2020 года было завершено строительство дома по адресу: проезд Дежнева, д. 8. Переселение жителей стартовало 25 декабря.

Дом 14-этажный с одним подземным этажом, двухподъездный, монолитный. В новостройке имеется 128 квартир: 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две квартиры предназначено для маломобильных жильцов. Общая площадь квартир составляет 6,6 тыс. кв. м. В каждом подъезде установлено по два лифта - пассажирский и грузовой. На лифте можно спуститься в подземный паркинг на 50 машиномест.

Для обеспечения безопасности в доме установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Территорию рядом благоустроили. В новый дом переезжают 147 жителей соседнего дома - д. 6, корп. 1. На сегодняшний день согласие на переезд дали 49 семей.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5 тыс. 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают около миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. Всего переселяется 33,7 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 23,2 тыс. человек.