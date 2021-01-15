В ОП назвали детей из многодетных семей будущей элитой России, а вовсе не «обузой для государства», как считают некоторые

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2021, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

В Общественной палате назвали детей из многодетных семей будущей элитой России. А потому государство обязательно должно помогать семьям с тремя и более детей.

«Отношение к многодетным семьям по-разному складываются. Часто люди считают, что многодетные семьи обязательно малоимущие, но на самом деле это совсем не так. В многодетных семьях растёт много очень талантливых детей, которые становятся чемпионами или лидерами разных конкурсов. Это будущая элита на самом деле», - сказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Это было ответом на бурную дискуссию в Интернете, где многие пользователи утверждали, что «нарожав детей не стоит стоять с протянутой рукой, и просить помощи от государства». Например, гимнастка Каролина Севастьянова в своём Instagram заявила, что, по её мнению, рожать детей не нужно, если нет возможности обеспечить их. Она считает, что лучше предпочесть помощь животным, нежели многодетным семьям, так как люди сами несут за себя ответственность.

Однако, в Общественной палате считают, что многодетные семьи — это традиции нашей страны, которые важно и нужно поддерживать, поощрять, потому что за ними будущее.