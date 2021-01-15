Летом 2021 в Сочи начнёт работу морское такси

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своём telegram-канале сообщил о перспективах появления на курорте морского такси, которые обсуждались ранее.
Градоначальник заявил, что в планах у городских властей запустить два судна вместимость по двадцать человек. Транспорт закупит инвестор. Кроме того, на частные деньги организуют технологический сервис по брони и продаже билетов.
На катерах можно будет добраться до посёлка Лазаревское и до порта в имеретинской низменности. Транспорт будет оснащён кондиционерами, туалетами и “комфортными креслами авиационного типа”.
На данный момент информации о стоимости проезда и дате запуска проекта нет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Сайт Sina: если бы Греция попыталась захватить российское судно «Адлер» силой, то ее спецназ пришлось бы спасать от флота РФ