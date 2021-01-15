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Аргументы Недели Общество 13+

Летом 2021 в Сочи начнёт работу морское такси

, 17:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Летом 2021 в Сочи начнёт работу морское такси
t.me/AlekseiKopaigorodskii

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своём telegram-канале сообщил о перспективах появления на курорте морского такси, которые обсуждались ранее.

Градоначальник заявил, что в планах у городских властей запустить два судна вместимость по двадцать человек. Транспорт закупит инвестор. Кроме того, на частные деньги организуют технологический сервис по брони и продаже билетов.

На катерах можно будет добраться до посёлка Лазаревское и до порта в имеретинской низменности. Транспорт будет оснащён кондиционерами, туалетами и “комфортными креслами авиационного типа”.

На данный момент информации о стоимости проезда и дате запуска проекта нет.

Kub