Краснодарский край ждёт сильный снегопад и метель

С 17 на 18 января, по прогнозам синоптиков, в Краснодарский край придёт сильный снегопад и метель. На этот период спасатели советовали автомобилистам соблюдать предельную осторожность на дорогах.
В сообщении краевого ГУ МЧС отмечается, что помимо ухудшения видимости и затруднениях в движении транспорта возможно повышение рисков ДТП. Автомобилистам рекомендовали в условиях плохой видимости увеличить дистанцию с едущим впереди транспортом и снизить скорость. В случае сильного снижения видимости стоит остановиться на обочине и обозначить свою машину "аварийкой".
Пешеходам же посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Сайт Sina: если бы Греция попыталась захватить российское судно «Адлер» силой, то ее спецназ пришлось бы спасать от флота РФ