Краснодарский край ждёт сильный снегопад и метель

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15 января 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГИБДД по Краснодарскому краю

С 17 на 18 января, по прогнозам синоптиков, в Краснодарский край придёт сильный снегопад и метель. На этот период спасатели советовали автомобилистам соблюдать предельную осторожность на дорогах.



В сообщении краевого ГУ МЧС отмечается, что помимо ухудшения видимости и затруднениях в движении транспорта возможно повышение рисков ДТП. Автомобилистам рекомендовали в условиях плохой видимости увеличить дистанцию с едущим впереди транспортом и снизить скорость. В случае сильного снижения видимости стоит остановиться на обочине и обозначить свою машину "аварийкой".



Пешеходам же посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами.