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Аргументы Недели Общество 13+

Краснодарский край ждёт сильный снегопад и метель

, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край ждёт сильный снегопад и метель
ГИБДД по Краснодарскому краю

С 17 на 18 января, по прогнозам синоптиков, в Краснодарский край придёт сильный снегопад и метель. На этот период спасатели советовали автомобилистам соблюдать предельную осторожность на дорогах.

В сообщении краевого ГУ МЧС отмечается, что помимо ухудшения видимости и затруднениях в движении транспорта возможно повышение рисков ДТП. Автомобилистам рекомендовали в условиях плохой видимости увеличить дистанцию с едущим впереди транспортом и снизить скорость. В случае сильного снижения видимости стоит остановиться на обочине и обозначить свою машину "аварийкой".

Пешеходам же посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами.

Kub