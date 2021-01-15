Жители Кубани смогут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги

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15 января 2021, 17:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани запущена повсеместная вакцинация от коронавирусной инфекции. До конца февраля в регион должно поступить более 250 тысяч доз препарата. На сегодняшний день край получил около двадцати тысяч доз, около десяти с половиной тысяч жителей вакцинировались.



Замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев поделился информацией о том, что теперь не только работники бюджетных организаций смогут получить лекарство, но и обычные граждане.



По словам Сарычева, до конца января кубанцы смогут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Уточняется, что перед прививкой граждан ждёт медосмотр. Также необходимо будет подписать согласие на добровольную и бесплатную вакцинацию.