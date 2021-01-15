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В загородном доме сестры Дмитрия Рогозина нашли мертвого дворника. А рядом с ним – пачку долларов и бутылку водки

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

В загородном доме сестры Дмитрия Рогозина нашли мертвого дворника. А рядом с ним – пачку долларов и бутылку водки

На территории загородного дома сестры Дмитрия Рогозина нашли труп дворника. А рядом с ним лежали пачка долларов и бутылка водки. Что стало причиной смерти 48-летнего Дмитрия Сака пока неизвестно.

Тело обнаружил охранник резиденции в деревне Подушкино, в которой живёт Татьяна Филиппова, сестра главы «Роскосмоса». Он обратил внимание, что снег на участке давно не чистили и позвонил помощнику Дмитрию, который отвечал за уборку территории. Когда тот не взял трубку, охранник решил зайти к нему – в домик для прислуги. Рядом с мертвым Дмитрием лежали около 9 тысяч долларов наличными и открытая бутылка водки, сообщает канал Baza.

Охранник вызвал полицию, но сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле умершего внешних признаков насильственной смерти. Теперь свое слово должен сказать судмедэксперт.

БИ

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