Около половины опрошенных россиян считают, что в 2021 году экономическая ситуация в стране ухудшится

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15 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Исследовательский холдинг «Ромир» представил результаты исследования Gallup International «Индекс экономической надежды». Согласно опросу, только 6% россиян верят, что наступивший год станет периодом экономического процветания, 40% респондентов думают, что 2021-й будет в этом отношении плохим, а 7% затрудняются с ответом. 47% пессимистов считают, что будет еще хуже.

Интересно, что уровень нынешней негативной оценки экономических перспектив России не является рекордом пессимизма. Примерно на таком же уровне он находился в 1998 году. Многие помнят, как после девальвации рубля сто долларов стали считаться хорошей зарплатой. В 2008 году случилось падение цен на нефть в сочетании с падением курса рубля. Однако россияне ошибались: и в 1999, и в 2009 году рост цен на нефть и увеличение валютной выручки потянули экономику вверх.

Самым низким уровень надежды россиян оказался в конце 2013 года, причем это было при статистике небольшого экономического роста. Тогда 54% респондентов не сомневались, что 2014 год принесет с собой экономические проблемы.

Шла подготовка к Олимпиаде, доллар стоил в два раза дешевле, чем сейчас, нефть торговалась на уровне сотни долларов за баррель, полки магазинов были завалены импортными продуктами, и санкций еще не было. Россияне что-то предвидели, а ведь именно в 2014 году стало окончательно ясно, что геополитическая активность не способствует экономическим успехам.

В учебниках экономики прописано, что «уверенность населения в собственном будущем в значительной мере обеспечивает платежеспособный спрос на товары и услуги. А готовность населения тратить деньги, в свою очередь, определяет экономическую активность в секторах экономики, ориентированной на удовлетворение потребительского спроса». При этом люди, уверенные в своем будущем, не только покупают, но и инвестируют.

Согласно исследованиям Финансового университета при Правительстве РФ, горизонт планирования в нашей стране составляет в среднем 1,9 года. Планировать более чем на 10 лет готов лишь 1% россиян. Аналитики университета говорят, «о значительном ухудшении экономического самочувствия потребителей», поскольку доля тех, кто «полностью или в основном уверен в собственном завтрашнем дне», по итогам первого полугодия 2020 года составила 57%. Эксперты подчеркивают, что раньше доля «уверенных» была выше.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец отмечает: «большое значение для предсказаний социально-экономического развития имеет такой показатель, как доля людей… уверенных в завтрашнем дне того предприятия, где они работают. В определенной степени доля уверенных в будущем предприятия является опережающим индикатором, указывающим на здоровье бизнеса и перспективы развития в тех экономических условиях, которые существуют на сегодняшний день на рынке».

Проще говоря, кроме веры в себя как в работника, человек должен верить еще и в будущее своего рабочего места. На сегодняшний день, согласно опросу, доля тех, кто «полностью и в основном уверен в будущем своего предприятия», составляет всего 36%. В опросе приняли участие 250 тысяч человек из 78 городов. В период с 2011 по 2019 годы эта цифра никогда не опускалась ниже 70%, а ее пик приходился на 2012-2013 годы - 76%.

Люди чувствуют, что свои кризисные проблемы предприятия решают в основном за счет экономии на заработках сотрудников, видят разницу в доходах учредителей, топ-менеджмента и отдают себе отчет в действительном «финансовом положении» своих компаний. Никакие оптимистичные прогнозы руководителей людей больше не убеждают.