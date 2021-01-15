«Пошла на это потому, что сил уже нет, всё дорого. Похороните, люди добрые», В Нижнем Новгороде полиция просит опознать тело
15 января 2021, 16:50[ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде полиция просит опознать тело неизвестной, которое обнаружили в Канавинском районе. Скорее всего, женщина дошла до крайней степени отчаянья и спрыгнула с крыши многоэтажки.
При себе у погибшей не было ничего кроме предсмертной записки, из которой стало ясно, что зовут ее Наташа, приехала из Арзамаса, семьи нет, детей нет, квартиры тоже и, похоже, она вообще никому не была нужна.
«Жила на крыше, сожитель выгнал из дома, своей квартиры нет, надоело жить такой жизнью. Вырастила чужих детей, а сама сейчас не нужна. Выбросили, как котёнка, на улицу. На похороны денег нет, и документы утеряла, пока выгонял из дома. Надоело по всяким работам скитаться. Лучше умереть, чем жить как бомж, по подъездам стоять греться. Пошла на этот поступок потому, что сил уже нет, всё дорого, денег никогда не хватает. Похороните, люди добрые», - было написано в прощальном письме.
Полиция просит помощи, чтобы установить личность женщины, но надежды почти нет. Единственная возможность, что человек, которого она любила и который выгнал ее на улицу увидит последние слова обращенные к нему: «Персик, я тебя любила всегда, вырастила твоих детей, а сейчас прощай».
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