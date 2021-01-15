По улицам Петербурга бродят лисы, а в Ленинградской области - лоси

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15 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

лиса, фото: pixabay.com

Жители Петербурга все чаще стали встречать на улицах города диких лис. Специалисты отмечают. что если животных не трогать, опасности они не представляют. Лис зимой привлекают запах пищи, бытовые отходы.

Нельзя забывать, что лиса — дикое животное: не стоит пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя. Он может напугаться и проявить агрессию.

А в Агалатово Ленинградской области водители автомобилей вынуждены были ждать, когда лоси не спеша перейдут дорогу. Видео разместил подписчик группы «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».