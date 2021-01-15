Нижегородцы купили постельное белье за десятки тысяч рублей, поверив, что наволочки их вылечат

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15 января 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Потерпевших, которые наивно приобрели пододеяльники с наволочками, якобы приносящие пользу для здоровья, уже более 30 человек. Это только в Нижнем Новгороде, но, похоже, предприимчивые торговцы орудуют по всей стране.

Женщина увидела рекламу, которая вещала о чудо-белье с целительными свойствами и решила, что оно ей крайне необходимо. Выложила за комплект 57 тысяч и только дома поняла, что ее обманули – простыни и пододеяльники оказались самыми обычными.

Торговцев задержали по подозрению в мошенничестве при продаже текстильных изделий, им грозит до 6 лет лишения свободы. Сумма причиненного ими материального ущерба превышает 600 тыс. рублей.

Судя по соцсетям, «лечебные» покрывала продают и в других городах. Людей, чаще всего пожилых, приглашают на презентацию, заманивая подарками, а затем уговаривают купить постельное белье.

Юристы напоминают, что вернуть постельное белье, просто потому что оно не понравилось или не вписалось в интерьер, нельзя. Но можно, если товар оказался некачественным, а также если покупатель был введен в заблуждение относительно товара во время покупки.