Глава Минздрава РФ объяснил, нужно ли носить маски привившимся от коронавируса

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15 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, нужно ли вакцинированным против новой коронавирусной инфекции носить маски в общественных местах.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - пояснил он.

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