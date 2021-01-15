Глава Минздрава РФ объяснил, нужно ли носить маски привившимся от коронавируса
15 января 2021, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, нужно ли вакцинированным против новой коронавирусной инфекции носить маски в общественных местах.
«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - пояснил он.
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