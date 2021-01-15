ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минздрава РФ объяснил, нужно ли носить маски привившимся от коронавируса

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Минздрава РФ объяснил, нужно ли носить маски привившимся от коронавируса
человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, нужно ли вакцинированным против новой коронавирусной инфекции носить маски в общественных местах.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - пояснил он.

Ранее микробиолог Петр Чумаков объяснил, опасен ли «Спутник V» для хронически больных.

БА

Общество

Sohu: наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США

Sohu: наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США

Наличие у Российской Федерации стратегических бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США. Такая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью